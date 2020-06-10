Edremit'te uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülen takip sonucu düzenlenen operasyonda, 38,19 gram metamfetamin, 0,57 gram esrar, iki adet uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız, yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve G.D. tutuklandı.