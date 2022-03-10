EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI - Son Dakika

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 126 gram metamfetamin ve 150 gram esrar ele geçirdi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şüpheli tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 126 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 11 mermi, 2 adet av tüfeği ile 50 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 9 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.