Edremit'te uyuşturucu ticareti şüphelisi çift tutuklandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Yılmaz D. ile eşi Cevriye D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edremit'in İbrahimce Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarıyla Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Yılmaz D. ve Cevriye D. olduğunu belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 37 'ecstasy' hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 640 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz D. ve Cevriye D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.