Edremit'te Vefa Sosyal Destek ekibinden 5 günde bin 500 kişiye hizmet - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezinden 5 günde bin 500 vatandaşa hizmet götürüldü.

Edremit Kaymakamlığından yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için ilçede çalışmaların titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaymakamı Ali Sırmalı'nın başkanlığında Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri, ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ile Kızılay şubesi işbirliğinde oluşturulan Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezi, 5 günde bin 500 vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını karşıladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 verilerine göre Edremit'te 65 yaş üstü 26 bin 500 vatandaşın yaşadığını belirten Sırmalı; "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için oluşturduğumuz vefa destek gruplarımız vatandaşlarımızın istek ve taleplerini karşılamaya devam ediyor. 5 gün önce koordinasyon merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimizde görevlendirdiğimiz personellerimiz ve sahada görevli 20 kişilik ekibimiz tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın acil ihtiyaç ve talepleri hızlı bir şekilde karşılıyor." dedi.