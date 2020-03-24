Edremit'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika
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Edremit'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına gece gündüz yardımcı oluyor.

Edremit'te

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına gece gündüz yardımcı oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından belediyenin oluşturduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" halkın yardımına koşmaya devam ediyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmeti evlerine kadar götürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:06 Kaynak: AA

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