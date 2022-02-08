Üye Girişi
Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

08.02.2022 19:36

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yolören Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ü.N. idaresindeki 10 V 8323 plakalı kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Kayhan isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

YORUMLAR
500

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
19:01 Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt
18:50 Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi Can Eğitim Grubu'na satıldı
18:49 Türk asıllı Alman futbolcu 1 saniye bile düşünmedi! Dünyanın en zengin takımını reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 20:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement