Edremit'te yaya geçidinde anne kıza araç çarptı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaya geçidinde anne ve kızına araç çarptı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, kızının ağlayarak annesine sarılması ve birbirlerini teselli etmeleri kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre, kaza Ülkü Yolu girişinde meydana geldi. Azerbaycan Bulvarı'ndan gelmekte olan Mustafa Cemal M. (52) idaresindeki 10 ADR 520 plakalı araç, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emel Ş. (37) ile 8 yaşındaki kızı E.Ş.'ye çarptı. Kazada, ambulans beklerken anne ve kızının birbirlerini teselli etmeleri kameraya yansıdı. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - BALIKESİR