Son Dakika Haberleri: Edremit'te Yeni Yıl Denetimleri

Edremit'te Yeni Yıl Denetimleri

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yılbaşı öncesi eğlence mekanları, restoranlar, toplu tüketim yerleri ve otellerde yılbaşı denetimi yapıldı.

Edremit'te Yeni Yıl Denetimleri, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yılbaşı öncesi eğlence mekanları, restoranlar, toplu tüketim yerleri ve otellerde yılbaşı denetimi yapıldı.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rutin bir şekilde yıl boyunca gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ilave olarak yılbaşının yaklaşmasıyla beraber saat 00.00'a kadar süren denetimlerde işletmeler, Tütün ve Alkol Satış Belgesi, bandrolsüz sahte alkollü içkiler ve 5996 sayılı gıda mevzuatı yönünden asgari, teknik ve hijyen esaslarına bağlı olarak faaliyet gösterip göstermedikleri yönünden denetlenmiş olup denetimler devam edecektir." denildi.

Açıklamada, ayrıca denetimlerde eksiklikleri görülen işletmelere uyarı verildiği ve idari yaptırım uygulandığı da bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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