Edremit'te Yeni Yıl Denetimleri
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yılbaşı öncesi eğlence mekanları, restoranlar, toplu tüketim yerleri ve otellerde yılbaşı denetimi yapıldı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, yılbaşı öncesi eğlence mekanları, restoranlar, toplu tüketim yerleri ve otellerde yılbaşı denetimi yapıldı.
Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rutin bir şekilde yıl boyunca gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ilave olarak yılbaşının yaklaşmasıyla beraber saat 00.00'a kadar süren denetimlerde işletmeler, Tütün ve Alkol Satış Belgesi, bandrolsüz sahte alkollü içkiler ve 5996 sayılı gıda mevzuatı yönünden asgari, teknik ve hijyen esaslarına bağlı olarak faaliyet gösterip göstermedikleri yönünden denetlenmiş olup denetimler devam edecektir." denildi.
Açıklamada, ayrıca denetimlerde eksiklikleri görülen işletmelere uyarı verildiği ve idari yaptırım uygulandığı da bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:58 Kaynak: AA
Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor
Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu
Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak