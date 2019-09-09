Son Dakika Haberleri: Edremit'te "Yılmaz Akpınar Kültürevi" açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Edremit'te "Yılmaz Akpınar Kültürevi" açıldı

12 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayırsever bir aile tarafından bağışlanarak belediyenin restore ettirip kültürevine dönüştürdüğü tarihi bina açıldı.

Edremit'te

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayırsever bir aile tarafından bağışlanarak belediyenin restore ettirip kültürevine dönüştürdüğü tarihi bina açıldı.

Özellikle eğitim alanına yaptığı yatırımlarla bilinen ilçenin köklü ailelerinden Akpınar ailesi adına Muzaffer Akpınar tarafından Edremit Belediyesine bağışlanan tarihi yapı, "Yılmaz Akpınar Kültürevi" ve "Yılmaz Akpınar Balıkesir Edremit Mikro Finans Şubesi" olarak hizmet vermeye başladı.

Edremit Körfezi'nde bugüne kadar 30'a yakın eğitim ve sağlık kuruluşu binası bağışında bulunan Akpınar ailesi, kültürel gelişimin desteklenmesine yönelik hizmetlerine devam ediyor.

Törenin ardından Edremit Belediye Meclis Salonu'nda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının dar gelirli kadınlara mikro kredi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kültürevinin açılışı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Muzaffer Akpınar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Akpınar ve TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül tarafından yapıldı.

Muzaffer Akpınar, Balıkesir, Akpınar, Edremit, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti
Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te "Yılmaz Akpınar Kültürevi" açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]