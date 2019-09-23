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Edremit'te yol çalışmaları

2 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, Kurubaş Mahallesi'ne bağlı 21 sokakta yol onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

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Van'ın Edremit Belediyesi, Kurubaş Mahallesi'ne bağlı 21 sokakta yol onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünce Kurubaş Mahallesi'nde 7 kilometrelik yolun tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İmkanları dahilinde her mahallede öncelik verdikleri çalışmaları yapmaya çalıştıklarını aktaran Say, "Merkez, kırsal ayrımı yapmadan programımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Kurubaş Mahallemizde yaklaşık 21 sokağımızda yapılan çalışmalar tamamlandı ve yollarımız vatandaşlarımızın hizmetine açıldı." diye konuştu.

Edremit Belediyesi, İsmail Say, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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