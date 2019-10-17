Son Dakika Haberleri: Edremit'te zeytin üreticilerine makineleri teslim edildi
Son Dakika Güncel Edremit'te zeytin üreticilerine makineleri teslim edildi

Edremit'te zeytin üreticilerine makineleri teslim edildi

35 dakika önce

Edremit Ziraat Odasınca hasat için temin edilen zeytin silkeleme makineleri, 31 çiftçiye teslim edildi.

Edremit'te zeytin üreticilerine makineleri teslim edildi, System.String[]

Edremit Ziraat Odasınca hasat için temin edilen zeytin silkeleme makineleri, 31 çiftçiye teslim edildi.

Oda Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, sırıkla hasatta filizlerin kırıldığını ve ertesi sene hasadın düşük olduğunu belirtti.

7 yıldır yürüttükleri proje kapsamında, zeytin ağaçlarına sırıkla vurulmaması ve silkeleme makinesiyle hasat yapılmasını istediklerini vurgulayan Diker, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri zeytin ağaçlarına sırıklarla vurularak gelecek senenin filizlerini kırıyorduk. Dolayısıyla zeytin ağaçlarının bir sene 'var senesi' bir sene 'yok senesi' oluyordu. Zeytin silkeleme aletlerini üyelerimizle buluşturuyoruz. Bu sene de zeytin silkeleme aleti almak için 31 üyemiz başvurdu. Biz de hiç peşinatsız iki yıl vadeli olarak üyelerimize makineyi verdik. Üyelerimiz bu makinelerin parasının yarısını önümüzdeki yıl hasat sonunda diğer yarısını da sonraki sezonun sonunda iki taksitte ödeyecekler. Bir makine ortalama 500 ağaç silkelese toplamda 15 bin zeytin ağacının sopadan kurtulması anlamına gelir bu makineler."

Edremit, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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