Edremit'te zeytinliğe devrilen otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te zeytinliğe devrilen otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Edremit'te zeytinliğe devrilen otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin zeytin bahçesine devrilip ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edremit'te zeytinliğe devrilen otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin zeytin bahçesine devrilip ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nihat Çoban idaresindeki 10 KU 576 plakalı otomobil, kırsal Kavlaklar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi.

Bir ağaca çarparak durabilen araçtaki sürücü Çoban ile Ramazan Üstün sıkışarak yaralandı.

Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi kurtarma görevlileri ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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