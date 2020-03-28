Edremit'teki engelli ve yaşlıların çöpleri evlerinden alınıyor - Son Dakika

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Edremit'teki engelli ve yaşlıların çöpleri evlerinden alınıyor
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid 19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların çöpleri evlerinden alınıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid 19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların çöpleri evlerinden alınıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik yeni bir çalışma daha başlatılarak poşetlenmiş çöplerin evlerden alınmaya başlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, dayanışma içinde bu sürecin atlatılacağını belirtti.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyeyi arayarak talepte bulunabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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