Edremit'teki kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'teki kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Edremit'teki kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadının tüfekle vurulup öldürülmesi olayında katil zanlısı olarak gözaltına alınan M.B. geniş güvenlik önlemleri dahilinde Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Edremit'teki kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadının tüfekle vurulup öldürülmesi olayında katil zanlısı olarak gözaltına alınan M.B. geniş güvenlik önlemleri dahilinde Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının yakınlarının adliyeye girişi sırasında "Dik dur, kafanı kaldır" diye seslenmesi dikkatleri çekti.


Olay, Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, fırıncılık yapan M.B. (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kalbine ateşlenen tüfek ile vurulan kadın hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili gözaltına alınan, olay sırasında parmağı kopan ve Balıkesir'de tedavi altına alınan M.B. taburcu olduktan sonra emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Katil zanlısının yakınları M.B.'ye "Dik dur, kafanı kaldır" diye seslendiler. M.B.'nin adliyede ilk olarak savcılıkta ifade vereceği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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