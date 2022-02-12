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Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı - Son Dakika

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

12.02.2022 23:31

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Dün gece meydana gelen ve kırmızı ışıkta durmakta olan 2 ayrı araca çarparak meydana gelen kazada, 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı yaşamını yitirirken, Yusuf U., Burak G., Sinan U., Melih Ü., İ.Mert G., Muhammet S. Yaralanarak Edremit ve Burhaniye'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaşamını yitiren 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı ise Edremit Mahkeme Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Güre Kabristanı'nda toprağa verildi. Kaza ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

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Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı - Son Dakika
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