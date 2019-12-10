Son Dakika Haberleri: Edremit'teki öğrenciler için film gösterimi ve seminer
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Edremit'teki öğrenciler için film gösterimi ve seminer

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle insan hakları konusunda öğrencilere yönelik seminer verdi.

Edremit'teki öğrenciler için film gösterimi ve seminer, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle insan hakları konusunda öğrencilere yönelik seminer verdi.


Edremit Belediyesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 'Evrensel Bildirge'nin kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik eğitim çalışması düzenledi. Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminer, Edremkent İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda yapıldı. Hak ihlalleri konusunda Edremit Belediyesi Sosyologu Ruşen Pınaroğlu tarafından slayt sunum eşliğinde bilgiler verildi. Pınaroğlu; demokrasi, insan hakları, toplumda uyulması gereken konular, kişinin toplumdaki yeri ve ödevleri üzerine hazırladığı geniş kapsamlı çalışmayı öğrencilerle paylaştı.


Verilen seminerin ardından insan hakları ihlallerinin anlatıldığı 10 dakikalık film gösterimi yapılması ile seminer son buldu. - VAN

Edremit Belediyesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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