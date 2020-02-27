Edremit'teki okullarda 'Kariyer Günleri' start aldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Edremit'teki okullarda 'Kariyer Günleri' start aldı - Son Dakika

Edremit'teki okullarda 'Kariyer Günleri' start aldı

6 saat önce

Van merkez Edremit Belediyesi ile Genç MÜSİAD Van Şubesi işbirliği ile okul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kariyer Günleri' eğitimleri start aldı.

Edremit'teki okullarda 'Kariyer Günleri' start aldı, System.String[]

Van merkez Edremit Belediyesi ile Genç MÜSİAD Van Şubesi işbirliği ile okul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kariyer Günleri' eğitimleri start aldı.


Öğrencilerin geleceklerinde karşılaşacakları meslek dallarının ve hedefledikleri meslekleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla başlayan 'Kariyer Günleri'ne Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit Anadolu Lisesi'nde start verildi. Genç MÜSİAD Van Şubesi YYÜ ekibi tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere kariyer ve meslek dalları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Düzenlenen 'Kariyer Günleri ' ile ilgi açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, alanında uzman insanların bilgilendirme yaptıkları eğitimlerde öğrencilerin mesleklerin avantajlarını ve dezavantajlarını öğrendiklerini belirtti. Öğrencilerin kariyer günleri eğitimlerinde uzman insanlarla fikir alışverişinde bulunmalarının çok önemli olduğunu anlatan Başkan Say, "Böylece öğrencilerimiz gelecekte meslek seçiminde yanlış tercih yapma durumunda kalmıyorlar. Öte yandan kariyer günleri, öğrencilerin meslek seçiminin yanı sıra alan seçiminde de önemli bir rol oynuyor. Öğrencilerin bu eğitimlerle birlikte hem gelecekleri şekilleniyor hem de soru sorma yetenekleri gelişiyor" dedi. - VAN

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Edremit, Genç, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri
Otomobillerini satmak için 350 kilometre yol giden evli çift, dolandırıldı Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:08:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'teki okullarda 'Kariyer Günleri' start aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]