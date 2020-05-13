Edremit'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Edremit'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Yakalanan 4 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 47,5 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 19 fişek ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti

Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu

Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı

Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı

Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın

Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum

Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı