Edremit'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.
Yakalanan 4 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 47,5 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 19 fişek ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.