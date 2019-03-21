Son Dakika Haberleri: Edremit'ten 104 Öğrenci Çanakkale'yi Gezdi

Edremit'ten 104 Öğrenci Çanakkale'yi Gezdi

39 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 12 liseden 104 öğrenci Çanakkale'ye gitti.

Edremit'ten 104 Öğrenci Çanakkale'yi Gezdi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 12 liseden 104 öğrenci Çanakkale'ye gitti.

"Değerlerimizle Adım Adım Projesi" kapsamında Edremit'ten yola çıkan öğrenciler, Rumeli Mecidiye Tabyası, Hastane Müzesi, Şehitler Abidesi, Alçıtepe, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay ve Conkbayırı'nı rehberler eşliğinde gezdi. Öğrencilere, Çanakkale'de 104 yıl önce yaşanan olaylar hakkında bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük bölümünün ilk kez gittiği Çanakkale gezisinin onlar için çok faydalı geçtiğini söyledi.

Bütün öğrencilerin Çanakkale'ye gitmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Öğrencilerimizle Çanakkale'ye gidip o ruhu çocuklarımıza anlatmak istedik. Bu düşünceyle Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, 15 yaşındaki 104 öğrencimizi, saygı ve minnet duygularını iletmeleri için kendileriyle aynı yaşlarda vatan uğrunda şehit düşen ecdadıyla buluşturduk." dedi.

Şehitler anısına mektup yazan Elif Solak da gezinin kendileri için çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Bugün bize gazilerimizi, şehitlerimizi anlattılar. Bilgilendirici güzel bir gezi oldu. İnsan buraları gezerken illa ki üzülüyor ama insanın içinde sonuçta bir gurur var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Rumeli, Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Güncel
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