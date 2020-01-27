Edremit'ten, Elazığ ve Malatya'ya yardım tırı - BALIKESİR - Son Dakika

Edremit Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 tır yardım malzemesi, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Kampanyada, içerisinde battaniyeden biberona kadar bir çok temel ihtiyaç malzemesi bulunan 1 tır yardım toplandı.

Yardım malzemeleri daha sonra Şükrü Tunar Merkezi önünde tıra yüklendikten sonra Elazığ'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin bu gibi doğal afetlerde tek yürek olup yardıma koştuğunu söyledi.

Kampanyaya destek olanlara teşekkür eden Arslan, " Türkiye, bu acı olaydan sonra hiçbir ayrım gözetmeden dayanışma duygusu içerisinde oldu. Edremit'te de biz buna öncülük ettik, vatandaşlarımız da çok ciddi bir duyarlılık gösterdiler." diye konuştu.