Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Salon'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Salon yönetimindeki 10 KK 003 plakalı minibüs Çanakkale- İzmir kara yolunun 27. kilometresinde, park halindeki Ziyarettin Sevinç'e ait 10 Z 5376 plakalı kamyona çarptı.

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