Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salon yönetimindeki 10 KK 003 plakalı minibüs Çanakkale- İzmir kara yolunun 27. kilometresinde, park halindeki Ziyarettin Sevinç'e ait 10 Z 5376 plakalı kamyona çarptı.
Kullandığı minibüste sıkışan Salon, Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Salon'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.