Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı - Son Dakika

Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırılan Salon'un ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'de Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, makam aracıyla kaza yaptı. Coşkun Salon, aynı istikamette park halinde bulunan kamyona arkadan çarptığı kazada, otomobilde sıkıştı. Salon, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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