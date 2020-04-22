Edremit Ticaret Odası koronavirüs önlemlerine destek verdi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesi Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, oda olarak koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 10 bin maske, 400 tulum ve 1 ton dezenfektandan oluşan yardım paketi verdiklerini bildirdi.

Salon, odada düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım paketlerinin kamu kurumlarına ulaştırıldığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Edremit Ticaret Odası girişimiyle 800 adet gıda paketinin meclis üyeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan öncesi dağıtılmaya başlandığını kaydeden Salon,"Üyelerimizden gelen talepler üzerine harekete geçerek her üyeye 10 adet maske ve yarım litre dezenfektan olmak üzere toplam 25 bin adet maske ve bin 150 litre dezenfektan dağıtımı yapılacaktır." diye konuştu.