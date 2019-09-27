Son Dakika Haberleri: Edremit TOKİ Kavşağı yeni görünümüne kavuşturuldu
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Edremit TOKİ Kavşağı yeni görünümüne kavuşturuldu

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve ışıklandırması yapılan TOKİ Kavşağı, gece görüntüsüyla görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.

Edremit TOKİ Kavşağı yeni görünümüne kavuşturuldu, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve ışıklandırması yapılan TOKİ Kavşağı, gece görüntüsüyla görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.


Toplu konutların bulunduğu alandaki kavşağın birleştiği bölge olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda sık sık trafik kazalarının yaşanması sonucu Edremit Belediyesi tarafından çalışma başlatılmıştı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla yeniden bir düzenlemenin yapılması ile kavşak ışıklandırılarak, yeni bir görünüme kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla yapılan çevre düzenlemesinin ardından gerçekleştirilen aydınlatmalarla birlikte ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Gece de kavşağın yapıldığı bölgeyi gezen Başkan İsmail Say, emeği geçen personele teşekkür ederek, kavşağın hayırlı olması temennisinde bulundu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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