Edremit trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının Koordinesinde 81 il ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak başlayan Trafik Değerlendirme Toplantısı Balıkesir 'in İlçesi Edremit 'te de yapıldı.Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Amiri M. Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı V. İsmail Uysal , Belediye Başkanlığı Temsilcisi Hüseyin Güven, Karayolları Trafik Teknik Personeli Resul Sayır, Edremit Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Gürsel Kır, Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Yrd. Ömer Karaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Şöförler Cemiyeti Başkan Yrd. Hanifi Şentürk katıldı.Gerçekleşen toplantıda, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri tarafından Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda Edremit'teki trafik güvenliğinin sağlanmasına dönük yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan, trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaltılmasına yönelik kısa vadede gerçekleştirilmesi planlanan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" doğrultusunda alınması gereken tedbirler ele alındı.Toplantı da ayrıca, araç sayısının artmasına rağmen karayollarında alınan trafik tedbirleri sayesinde yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarındaki azalış, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında olumlu düşüşle sonuçlanan tedbirlerin iyileştirilmesi ve önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave yeni tedbirler planlandı."Bu Yolda Birlikteyiz" ve "Önce Yaya Uygulaması" başta olmak üzere yürütülen kampanyaların değerlendirildiği toplantıda açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Bugün, İçişleri Bakanlığımızın 'Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2020' ve buna bağlı olarak hazırlanan 'Trafik Güvenliği Uygulama Politikası Belgesi' kapsamında bu değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Özellikle can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, Hükümetimizin en önemli politikalarından bir tanesidir. Dolayısıyla bununla ilgili olarak çeşitli kampanyalar yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan bir araştırmada; trafik denetimleri arttığından, özellikle trafik kazalarının ve ölümlerin azaldığına dair bir istatistiki bilgi elimizde mevcut. Bu veriler ışığında, bu dönem içerisinde özellikle denetimleri daha arttırarak trafik eylem planının dikkatle uygulanması, özellikle yayaya öncelik verilmesi, yaya geçitlerinin çizilmesi, vatandaşların eğitilmesi, almış olduğumuz bu tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılması, sosyal medya ve diğer mecralarda duyurulması ve bir hassasiyet, duyarlılık oluşturulması konusunda çalışmaları yürütmekteyiz. İlçemiz genelinde daha güvenli bir trafik uygulamasını hep birlikte sağlayıp, trafik kazalarını en aza indirgemek için çaba sarf edeceğiz" dedi.Kaymakam Sırmalı başkanlığındaki toplantı, şehir içi trafiğinin rahatlatılması için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla ilgili kurum müdürlerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - BALIKESİR