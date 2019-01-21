Edremit Turizmine 3.6 Milyon TL Destek

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı'nın öncülüğünde Edremit ilçesi turizminin geliştirilmesine yönelik hazırlanan 6 proje Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak toplamda 3.6 Milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı'nın öncülüğünde Edremit ilçesi turizminin geliştirilmesine yönelik hazırlanan 6 proje Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak toplamda 3.6 Milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı.



Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından Kaymakam Ali Sırmalı Başkanlığında 15 Ekim 2018 tarihinde Güney Marmara Kalkınma Ajansının "2018 Yılı Turizm Geliştirilmesi ve Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında proje hazırlayacak turizm işletmelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



30 Konaklama tesisinin katılım gösterdiği toplantıda turizmin geliştirilmesi için proje hazırlayacak işletmelere yönelik Proje Koordinasyon Birimi yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumları yapılırken örnek proje konuları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda proje hazırlayarak Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunulan Edremit ilçesi tırizminin geliştirilmesine yönelik hazırlanan 6 proje Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak hibe desteği almaya hak kazandı.



Turizmin geliştirilmesine yönelik hazırlanan ve toplam bütçeleri 7 milyon 3 bin 606,12.-TL olan başarılı projeler Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 3 milyon 650 bin,TL tutarında hibe almaya hak kazandı.



Başarılı bulunan projelerle ilgili açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı: "Edremit ilçemiz; Kazdağı Milli Parkı, doğası, termal su kaynakları, denizi, mavi bayraklı plajları, tarihi ve kültürel değerleri, piknik alanları vb. pek çok değeri ile önemli bir cazibe merkezidir. Edremit, mavi ile yeşilin birlikte harmanlandığı önemli bir turizm merkezi olup, sahip olduğu potansiyellerle adeta bir cennet konumundadır. Bizler, Edremit'in sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte yılın 12 ayında ve her mevsim turizm yapılan bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Edremit ilçemiz sahip olduğu tüm potansiyelleriyle ve dinamikleriyle turizmde hak ettiği noktaya gelmesi, marka şehir olması ve insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Önemli bir turizm merkezi olan Edremit ilçemizin turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, tanıtılması ve marka değerinin oluşturulması açısından Güney Marmara Kalkınma Ajansının mali desteklerinin büyük önem taşıdığı bilinciyle ilçemizde faaliyet gösteren turizm işletmelerimizi bir araya toplayarak Edremit'te turizminin geliştirilmesi adına yapılabilecek projeler ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kaymakamlığımız öncülüğünde kültür turizminin geliştirilmesine yönelik hazırladığımız "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi örnekliğinde Güney Marmara Kalkınma Ajansının turizmin geştirilmesine yönelik açıkladığı mali destek programına başvurmaları konusunda turizm işletmelerini teşvik ederek proje hazırlama sürecinde gerekli teknik desteği sağladık" dedi.



Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarının sonuçları açıklandığında turizm desteğinden en büyük payı Edremit'in aldığını görünce büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Sırmalı; "Projelerin hazırlanmasında emeği geçen başta Proje Koordinasyon Birimine, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğüne, Projelere iştirakçi olarak destek sağlayan Edremit Belediyesine, otel işletmelerine Edremit turizmine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.



Ayrıca projelerimize destek sağlayan GMKA'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da turizmin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanmaya devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

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