Son Dakika Haberleri: Edremit ve Burhaniye'de, Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Edremit ve Burhaniye'de, Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağış, bazı yazlık konutların bulunduğu alanlar ile tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Edremit ve Burhaniye'de, Tarım Arazileri Su Altında Kaldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağış, bazı yazlık konutların bulunduğu alanlar ile tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Edremit ve Burhaniye ilçelerinde bir haftadır devam eden sağanak yağışlar nedeniyle birçok evin bodrum ve zemin katlarında su baskınları yaşandı. Yağışar nedeniyle özellikle Burhaniye ilçesine bağlı Orjan bölgesinde tarım arazilerinin yanı sıra yazlık konutların bulunduğu alan sular altında kaldı. Afeti duyan ev sahipleri, Burhaniye'ye gelmeye başladı. Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su baskınlarına karşı çalışma başlattı. Yağmur suları nedeniyle tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada aralıklı ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki hafta da devam edeceği belirtildi.

- Edremıtbalıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

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