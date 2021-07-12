Edremit ve Havran'da iki evde çıkan yangınlar hasara neden oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde iki evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi 5. Sokak'ta 2 katlı bir binanın 2. katında Mürşit Alpatay'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, alevlere müdahalede bulundu.
Dumanların arasında kalan köpek yavrusu, itfaiyeciler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Havran ilçesinde ise kırsal Küçükdere Mahallesi'nde İsmail Aşıcı'ya ait tek katlı evde çıkan yangın, Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Her iki evde büyük çapta hasara neden olan yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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