Son Dakika Haberleri: Edremit-Yenice Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Edremit-Yenice Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle, Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı, Talim Alanı ve Hanlar mevkisi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Edremit-Yenice karayolunda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

Kazdağları, Yenice, Edremit, Kar, Güncel
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