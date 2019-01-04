Edremit-Yenice Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesi ile Çanakkale
'nin Yenice
ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları
bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle, Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kar
yağışı, Talim Alanı ve Hanlar mevkisi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Edremit-Yenice karayolunda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
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