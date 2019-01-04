Son Dakika Haberleri: Edremit-Yenice Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Edremit-Yenice Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Edremit-Yenice Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle, Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı, Talim Alanı ve Hanlar mevkisi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Edremit-Yenice karayolunda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

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