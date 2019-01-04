Son Dakika Haberleri: Edremit-Yenice Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Edremit-Yenice Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

17 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesine ulaşım sağlayan karayolunun Kazdağları bölgesinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Edremit-Yenice Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesine ulaşım sağlayan karayolunun Kazdağları bölgesinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Balıkesir'de dün öğle saatlerinden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağşı nedeniyle Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan yolun Kazdağları mevkisinde buzlanma oluştu. Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanmaya başladı. Araç sürücüleri mecbur kalmadıkça yola çıkmazken, Edremit ve Yenice ilçeleri arasında yolcu taşıyan Yenice Birlik Kooperatifi'ne ait midibüsler de sınırlı sayıda sefer yapıyor. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışması yaparken, trafik ekipleri ise kar lastiği ve zincir olmayan sürücülerin yola çıkmaması için sürücülere uyarıda bulunuyor.

Kazdağları'nın Hanlar Mevkisi'nde çobanlık yapan Enes Hüner, yoğun kar yağışı nedeniyle karda yürümekte güçlük çektiklerini ve su doldurmaya dahi gidemediklerini belirtti. Hüner, "Dün akşam çok kar yağdı. Şimdi arabalar geçmiş, ancak belki de aşağılarda buzlanmadan kaymış olabilir. Bu nedenle su doldurmaya pazar arabasıyla gidiyoruz" dedi.

Çınarlıhan mevkiisinde lokanta işleten Celal Onay ise, "Kar aralıklarla yağıyor. Gece ise şiddetleniyor. Akşam saatlerinde yağış kötüleşiyor. Kar lastiği ve zinciri olan geçiyor, olmayan araçlar ise yolda kalıyor" diye konuştu.

Yetkililer, bu gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini, meydana gelecek buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:45 Kaynak: DHA

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