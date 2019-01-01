Edremit-Yenice Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Trafiğe Kapandı
56 dakika önce
Edremit-Yenice yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı Kazdağlarındaki kar yağışı yol kapattıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçesi arasında Kazdağları'ndan geçen kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
Edremit- Yenice
yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı
Kazdağlarındaki kar yağışı yol kapattı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit ilçesi ile Çanakkale
'nin Yenice İlçesi arasında Kazdağları'ndan geçen kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım
Beldesinde jandarma ekipleri zincir ve kar lastiği olmayan araçları yola salmıyor.
Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı Balıkesir'in Edremit ve Havran
ilçesi yükseklerinde ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde etkili oluyor. Kar
yüksekliği 15 santimetreye kadara yükselirken Edremit Yenice karayolu aşırı kar yağışı ve yolda kayan araçlar yüzünden trafiğe kapandı. Kalkım Beldesi çıkışında yola barikat kuran jandarma trafik timleri zincir, çekme halatı ve kar lastiği olmayan araçları geri döndürüyorlar. Kara yolunda ise bir çok terk edilmiş araç ve yolda zorlukla ilerlemeye çalışan sürücüler ilerlemekten zorlanıyorlar. Bir çok sürücü zincir ve kar lastiklerine rağmen geri dönmeyi tercih ediyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:25 Kaynak: İHA
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