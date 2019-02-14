Son Dakika Haberleri: Edremit Ziraat Odası Seçimleri

Edremit Ziraat Odası Seçimleri

1 saat önce

Edremit Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde, yönetim kurulu başkanlığına Ali Yılmaz Diker seçildi.

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Edremit Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde, yönetim kurulu başkanlığına Ali Yılmaz Diker seçildi.

78 No'lu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Konferans Salonu'ndaki genel kurula 47 delegeden 38'i katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamını alan Ali Yılmaz Diker yönetim kurulu başkanı, Mustafa Tan ise meclis başkanı oldu.

Ali Yılmaz Diker, sonucun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, Edremit Ziraat Odasında yeni bir dönem başladığını söyledi.

Bundan böyle görevi kendilerinin yürüteceğini belirten Diker, "Geçmişte emeği geçen ve hizmeti olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların bize bıraktığı bu yolda devam edeceğiz." dedi.

Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı olan Mustafa Tan da seçildiği makamın hakkını vermek için çalışacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Mustafa Tan, Edremit, Güncel
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