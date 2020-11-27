BALIKESİR - Edremit Ziraat Odasına göre zeytin ağacı kesenlere verilen para cezası yetersiz

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit bölgesinde bu yıl yılında 56 kişinin zeytin ağacı kestiğini ve bu kişilere ağaç başı 200 lira ceza verildiğini hatırlatarak, cezaları yeterli görmediğini belirtti.

Diker, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin ağacı kesenlere daha yüksek rakamlarda idari para cezası kesilmesi gerektiğini savundu.

Ceza miktarının düşük olması nedeniyle bölgedeki zeytin ağacı sayısının azaldığını vurgulayan Diker, "Kesinlikle bu ağaçlara zarar verenlere uygulanan büyük cezalardan sonra bu şekilde kıyımlara son verileceğine inanıyorum. Zeytin ağacını kesenlere verilen para cezası çok az. İnsanlar 'bu cezayı öderim ben bu ağacı da keserim' şeklinde bir düşünce yapısıyla hareket ediyorlar." diye konuştu.

Zeytin ağaçlarının satışı esnasında ziraat odası olarak rayiç bedel belirlediklerini kaydeden Diker, şöyle devam etti:

"100 yaşına kadar olan bir zeytin ağacının yetiştirme bedeli olarak bin ile bin 200 lira civarında bir bedel belirliyoruz ziraat odası olarak. Bunların cezalarının ancak bu rakamlara çıkarıldığı zaman ben inanıyorum ki gerçekten bu ağaçlar yerinde korunacaktır. Bölgenin bu talanına da dur diyeceğine inanıyorum. 2020 yılı içerisinde bu bölgede 56 kişi zeytin ağaçlarına kıyım yapmış. Bu 56 kişiye ağaç başına 200 lira ceza kesilmiş. Bu cezalar 15 gün içerisinde ödendiğinde bu cezalar yüzde 25 indirime girmiş ve 168 bin lira toplamda ceza kesmişiz. Ancak bu cezaları yeterli olarak görmüyorum. Cezaların bir an önce caydırıcı olacak şekilde yüksek rakamlarda tutulduğu zaman caydırıcılığının olacağına inanıyorum."

Öte yandan ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince, Narlı Mahallesi'nde 150 zeytin ağacını kesen tarla sahibine ağaç başı 200 lira ceza uygulandı.