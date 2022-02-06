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Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu

06.02.2022 17:20
Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu

Van'ın Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaren Düztaş, Adana'da düzenlenen "Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası"nda birinci oldu.

Van'ın Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaren Düztaş, Adana'da düzenlenen "Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası"nda birinci oldu.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli branşlarda önemli başarılara imza atan Vanlı sporcular, bu başarılarına yenisini ekledi.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet kapsamında Adana'da gerçekleştirdiği şampiyonada, Edremit Belediyesi Boks Takımı sporcusu Düztaş, kendi kategorisinde rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

Finalde Fenerbahçe Boks Takımı sporcusu Sudenaz Kazan ile karşılaşan Düztaş, rakibini de yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Düztaş, mart ayında Bulgaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, antrenörleri ve şampiyon olan Düztaş'ı tebrik etti, başarı diledi.

Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu
Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu
Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu

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Edremit Belediyesi, Edremit, Türkiye, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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