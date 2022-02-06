Vanlı boksör Yaren Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaren Düztaş, Adana'da düzenlenen "Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası"nda birinci oldu.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli branşlarda önemli başarılara imza atan Vanlı sporcular, bu başarılarına yenisini ekledi.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet kapsamında Adana'da gerçekleştirdiği şampiyonada, Edremit Belediyesi Boks Takımı sporcusu Düztaş, kendi kategorisinde rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

Finalde Fenerbahçe Boks Takımı sporcusu Sudenaz Kazan ile karşılaşan Düztaş, rakibini de yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Düztaş, mart ayında Bulgaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, antrenörleri ve şampiyon olan Düztaş'ı tebrik etti, başarı diledi.