Son Dakika Haberleri: Edremitli fotoğraf sanatçılarından karma sergi
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Edremitli fotoğraf sanatçılarından karma sergi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) üyelerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde açıldı.

Edremitli fotoğraf sanatçılarından karma sergi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) üyelerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde açıldı.

"2019-2020 Fotoğraf Sezonu Açılışı" olarak sunulan sergide dernek üyelerinin "Kazdağları" temalı fotoğrafları başta olmak üzere, portre ve makro çekimlerin bulunduğu kareler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve EDFOD Başkanı Özcan Şimşek birlikte yaptı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, açılışta yaptığı konuşmada "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz. Bakmakla, görmek arasında fark vardır. Fotoğrafçılar gören insanlardır. Bugün de gördükleri birbirinden farklı fotoğrafları bizimle paylaşan tüm EDFOD üyesi arkadaşlarımı kutluyorum. Serginin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Özcan Şimşek de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek katılan konuklara teşekkür etti.

Sergi 23 Eylül'e kadar Şükrü Tunar Kültür Merkezi fuaye alanında gezilebilecek.

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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