Edremitli Gözde serinlemek için girdiği denizden çıkamadı
Korona virüsü nedeniyle KKTC'de kalan ve arkadaşları ile gittiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden genç kız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.
Korona virüsü nedeniyle KKTC'de kalan ve arkadaşları ile gittiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden genç kız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, KKTC'nin Girne kenti Alagadi-3 mevkiinde denize yüzmeye giden KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Gözde Nur Binbir (22) dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları iki gencin dalgalar arasında kaybolması üzerine hemen Sahil Güvenlik'e haber verdi. Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur'un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Olay genç kızın memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 05:59 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Edremitli Gözde serinlemek için girdiği denizden çıkamadı - Son Dakika
Son Dakika Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu