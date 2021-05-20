Edremitli güreş antrenörü Çakmar milli takım kampında görevine başladı

Edremit ilçesinde, Körfez Güreş Antrenörü Milli Güreşçi Fevzi Çakmar, Milli Takım Antrenörü olarak Ankara'ya davet edildi. Körfez Bölgesi Güreş Koordinatörü ve Antrenörü Çakmar'ın Almanya'da yapılacak olan Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Turnuvasında da Milli Takım Antrenörü olarak görev alacağı kaydedildi.

Edremit'te 2 yıldan beri Körfez Güreş Antrenörü olarak görev yapan 37 yaşındaki milli güreşçi Fevzi Çakmar, Milli Takım Antrenörü olarak Ankara'da görev aldı. Çakmar, Almanya'da yapılacak olan Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Turnuvasında Milli Takım Antrenörü olarak hem körfezi hem de ülkemizi temsil edecek. Edremit Körfezine gelmeden önce, Şampiyon Sporcuların Antrenörü olarak bilinen Çakmar, "Bundan sonra Genç Erkek Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü olarak görevime devam edeceğim. Şu anda 40 sporcu, 1 teknik direktör ve 4 antrenör olarak Ankara da Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladık. Milli takımımızı Güreş Şampiyonlar Turnuvası ve Avrupa Şampiyonasına hazırlamak için aralıksız olarak çalışıyoruz. Genç güreşçilerimizden umutluyuz".dedi - BALIKESİR