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Edremitli hayırsever üçüncü anaokulunu yaptırdı

36 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan hayırsever Zehra Baysal tarafından ilçede yaptırılan Kadıköy Zehra Baysal Anaokulu eğitim öğretime açıldı.

Edremitli hayırsever üçüncü anaokulunu yaptırdı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan hayırsever Zehra Baysal tarafından ilçede yaptırılan Kadıköy Zehra Baysal Anaokulu eğitim öğretime açıldı.

2016 yılında 7 derslikli Akçay Zehra Baysal Anaokulunu yaptıran hayırsever Baysal, 2017 yılında 6 derslikli Altınoluk Zehra Baysal Anaokulunu, son olarak da açılışı gerçekleştirilen 6 derslikli Kadıköy Zehra Baysal Anaokulunu yaptırdı.

Hayırsever Zehra Baysal tarafından ilçeye 3 yılda toplam 19 derslikli üç anaokulu yaptırılarak hizmete sunuldu.

Açılışta konuşan Kaymakam Ali Sırmalı "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için ilçemizde el birliği ile çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde daha önce de 2 anaokulunu yaptırarak, eğitime önemli katkılarda bulunan hayırsever Sayın Zehra Baysal hanımefendiye yürekten teşekkür ediyor, açılışını yaptığımız bu güzel anaokulumuzun diğer hayırseverlerimize de örnek olmasını diliyorum.'" dedi.

Hayırsever Baysal Edremit'e kazandırdığı üç anaokuluna ek olarak bir de ilkokul yaptıracağı sözünü verdi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen Kadıköy Zehra Baysal Anaokulunun sınıfları gezildi.

Açılışa, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okulu yaptıran hayırsever Zehra Baysal ile diğer kurumların müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir, Edremit, Kadıköy, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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