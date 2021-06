Edremitli kadınlar meslek edinip, aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Edremitli kadınlar meslek edinip, aile bütçelerine katkı sağlıyor

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say:

"Kadın istihdamı noktasında ciddi çalışmalarımız var"

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Yaşam Merkezi'nde kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Belediye Başkanı Av. İsmail Say'ın direktifleri doğrultusunda Edremit Yaşam Merkezi'nde kadın istihdamına yönelik çalışmalar başlatıldı. Çocuklarını da alarak merkeze gelen kadınlar, bir taraftan hazırladıkları el örgüleri, dikiş-nakış el sanatlarını satarken diğer taraftan çocuklarıyla ilgileniyor.

Kadın istihdamı noktasında ilçe genelinde ciddi çalışmaların başlatıldığını söyleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Daha önce aile destek merkezi dediğimiz çalışma alanlarını genişleterek Edremit Yaşam Merkezi'ne dönüştürdük. Şimdiye kadar üç yaşam merkezi oluşturduk. Burada özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın hem iyi bir vakit geçirmeleri, hem de özellikle kadınların istihdam edileceği el örgüsünden dikiş nakışa ve diğer el sanatlarına kadar ürettikleri tüm ürünlerin pazarlamasına yönelik bir çalışma başlattık. Yine organik ürünler pazarımız ve satış ofisleri inşa ediyoruz, yakın bir zamanda bunlarda faaliyete geçecek. İnşallah artık bu yaşam merkezindeki çalışmalarımız sadece bir hobi olmakla kalmayacak birer pazara dönüşecek ve dolayısıyla üretim yapan ve bu emeği gösteren kadınlarımızı ve özellikle kadın emeğini istihdama çevirmiş olacağız. Kadın emeği ve kadın istihdamı noktasında ciddi çalışmalarımız var. Yine yakın bir süre içerisinde bütün TOKİ mahallerine ve Edremit merkeze hitap edebilecek aile toplum merkezimiz bitmek üzeredir. Avrupa Birliği ve Van Valiliği ile ortak yürüttüğümüz bir çalışmadır. Burada spor merkezlerinden aile destek merkezlerine, sosyal destek hizmetlerine kadar çok kapsamlı bir çalışma ve tamamlandığında açılışlarını yapacağız" dedi.

Memur-Sen Yaşam Merkezi sorumlusu Fatma Ergenç ise amaçlarının herkese ve her konuda sosyal bir ortam oluşturmak olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız İsmail Say'ın yapmış olduğu bu projede bayanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sosyal aktivite alanlarını aktif bir şekilde açtık. Beklenen ilgilinin çok üzerindeyiz. Buradaki bayanlarımız azda olsa şehir merkezinden uzakta, her gün çok rahat merkeze gidip gelemiyorlar. Bu kurumun amacı onlara aracı olmaktır. Belediyemizin sunduğu imkanlarla bu aracı olan kurumu değerlendirerek gayet sağlıklı ve güzel bir istihdam alanı oluşturuyor. Bayanlarımız şu an azda olsa istihdam alanlarını oluşturuyor. İstihdamdaki amacımız, farklı projelerle daha büyük bir istihdamla bu pazar ağını geliştirmek ve il dışına taşımak. Bu pazar ağını geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir sonuç alacağız inşallah. Burada yaptıkları çalışmalarla kendilerini ne kadar güçlü hissettiklerini görebiliyoruz. İlk para kazandıklarındaki duyguyu gördüğümüzde ne kadar mutlu olduklarını şahit olmuştuk. El emekleriyle yaptığı malzemeleri satarak kazandıkları parayı nasıl harcadıklarını anlatmışlardı. Bu onları çok olumlu yönde etkiliyor ve bu tür durumları gördüğümüzde bizde onlarla birlikte mutlu oluyoruz" diye konuştu.