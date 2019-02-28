Edremitli Kızlar Şampiyonluğa Doymuyor

Van'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulunun kız futbol takımı ve kız halk oyunları ekibi, kategorilerinde üç yıldır il birinciliğini kimseye kaptırmıyor.

Van'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulunun kız futbol takımı ve kız halk oyunları ekibi, kategorilerinde üç yıldır il birinciliğini kimseye kaptırmıyor.



Van'da düzenlenen futbol müsabakalarında şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak il birincisi olan Mustafa Cengiz Ortaokulu Kız Futbol Takımı, üç yıldır bu kategoride şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor. Aynı şekilde halk oyunları müsabakalarında da sürekli birinci gelen okulun başarısı, ilçede büyük sevinçle karşılandı.



Okul Müdürü Şerefettin Aysan, bu başarının azim ve çok çalışmaktan geçtiğini belirterek, "İlimizi futbol ve halk oyunları kategorisinde Türkiye şampiyonasında temsil etmekten gurur duyuyorum. Kızlarımı, beden eğitimi öğretmenlerimi ve halk oyunları eğitmenlerimi yürekten kutluyorum. Bu başarılarımız futbol ve halk oyunlarında olduğu gibi akademide de devam etmektedir. Hedefimiz, futbol ve halk oyunlarında Türkiye şampiyonu olmaktadır" dedi. - VAN

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