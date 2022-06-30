Edremitli turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Edremitli turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi

30.06.2022 11:33
Edremitli turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Yaza Merhaba" etkinliğinde bir araya gelen turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Yaza Merhaba" etkinliğinde bir araya gelen turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) tarafından organize edilen gecede, Dernek Başkanı Atamer Ulusoy konukları selamlayarak derneğin çalışmalarını anlattı.

Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan ise programda, İda Madra Jeopark Projesi ve çalışmaları hakkında turizmcilere bilgiler verdi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde çalışmaların hızla sürdürüldüğünü aktaran Soykan, "21-25 Haziran'da, UNESCO'ya daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz İda Madra Jeopark'ın denetimini ya da değerlendirmesini geçirdik. Gayet güzel geçti. İnşallah eylül ayında İtalya'da yapılacak toplantıda eğer yeşil kart verilirse ki bekliyoruz, o zaman bölgemize uluslararası tanınırlık, turizmde rekabetçiliği getirebilecek bir UNESCO şemsiyemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Soykan, 2020 yılında müracaat ettiklerini bildiren Soykan, "2021'de adaydık, yani geçici listedeydik. 2022 eylülünde inşallah yeşil kartla beraber asıl listeye gireceğiz dünyadaki diğer jeoparklarla beraber. Şu anda Türkiye'de tek Kula Salihli Jeoparkı var. İkinci olarak da İda Madra Jeoparkı'nı ülkemize kazandıracağız. Tabii ki bu çok prestijli bir şemsiye." açıklamasında bulundu.

Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert ise Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazılarında gelinen noktayı aktararak bölge turizmine katkılarının bulunduğunu belirtti.

Atamer Ulusoy ve yönetim kurulunun öncülüğünde Çamlıbel Kırsal Mahallesi'ndeki bir turistik işletmede gerçekleşen etkinliğe bölgedeki turizmciler katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremitli turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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