Edremitli turizmcilerden değerlendirme toplantısı

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) tarafından 2019 turizm sezonu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

STK üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda turizm sezonu değerlendirildi, Eksiklikler gözden geçirildi, turizmin canlandırılması adına neler yapılması konuları konuşuldu. İleriye dönük birçok projenin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda konuşan dernek başkanı Ulusoy, "Geçtiğimiz yaz sezonunda önceki yıllara oranla yüzde 50'lik daha az bir kapasiteyle otellerimiz çalıştı." dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Atamer Ulusoy "Bireysel eylem, eylem değildir, kitlesel eylem amacına ulaşır. Bu körfezde birlik beraberlik içerisinde olursak yapmak istediklerimizi çok daha iyi yapabiliriz. İleriye dönük projeleri hayata geçirebilmek adına yeni bir platform oluşturduk. Turizmin olmazsa olmazı çevreyi layıkıyla koruyabilirsek işte o zaman biz buraya turist getirebiliriz. Yeter ki biz turizmin gereksinimi olan kriterleri yerine getirelim bunlardan en önemlisi hava ulaşımı. Yaptığımız girişim ve görüşmeler neticesinde Almanya'dan Balıkesir Koca Seyit Hava Limanına 26 Haziren 2020'de direk uçuşlar başlayacak. Bu çok sevindirici bir olay. Eğer biz direk uçuşları buraya başlatabilirsek bir Boeing 737 veya Airbus A 320, 190 kişilik. Bunun dolamamsı için neden yok." diye konuştu.