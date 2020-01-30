Edremitliler'in yardımları yerine ulaştı - Son Dakika

Balıkesir Edremit Belediyesi'nin kullanılmamış eşya ve erzak yardım tırı, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da yaşanan depremden zarar gören vatandaşlara ulaştı.



Elazığ'da Cuma günü yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Edremit Belediyesi'nin Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla başlattığı kullanılmamış eşya ve erzak yardımı kampanyasına Edremitli vatandaşlar ciddi katılım sağladılar ve önemli bir dayanışma örneği gösterdiler. Edremitli vatandaşların duyarlılığıyla hazırlanarak deprem bölgesine gönderilen yardım tırı, dün Elazığ Mollakendi'ye ulaştı. Edremit Sosyal Yardım İşleri Müdürü Zeynel Karataş ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli de yardım tırıyla Elazığ Mollakendi beldesine giderek hazırlanan yardımları, Mollakendi Belediyesi yetkililerine teslim ettiler. Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan yaptığı açıklamada: "Bugün burada bizi yalnız bırakmayan Edremit Belediyesi ve İzmit Belediyesi'ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize yardım elini uzattıkları ve bizi unutmadıkları için Allah onlardan razı olsun. Gerçekten büyük bir afet yaşadık. Bir daha Yüce Yaradan bizi böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Türk milleti bugün de her zaman olduğu gibi bugün de asaletini, insanlığını, mazlumun yanında olmayı göstermiştir. Bize yardımda emeği geçen bütün Türk milletine beldem adına teşekkür ediyorum. Allah bir daha bize böyle günler yaşatmasın diyerek, hayır sahiplerine de teşekkür ediyorum. Edremit ve İzmit halkına Mollakendi Belediyesi olarak Mollakendi belde sakinleri adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Zeynel Karataş da Edremit halkına gösterdikleri dayanışma örneğinden dolayı teşekkür ederek; depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. - BALIKESİR