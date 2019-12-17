EDS YOK DEDİLER AMA... EMNİYET ŞERİDİNE GİREN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDS YOK DEDİLER AMA... EMNİYET ŞERİDİNE GİREN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

EDS YOK DEDİLER AMA... EMNİYET ŞERİDİNE GİREN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

6 saat önce

RESMİ ve sivil trafik ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bulunmadığı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

EDS YOK DEDİLER AMA... EMNİYET ŞERİDİNE GİREN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI, System.String[]
RESMİ ve sivil trafik ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bulunmadığı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Dün akşam saatlerinde Küçükyalı D-100 Karayolu'nda oluşturulan güvenlik noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Polisi farkedip, şeritlerine girenler de cezadan kurtulamadı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde resmi ve sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) olmadığı noktalardaki emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan araçların plakalarını tek tek tespit ederek, güvenlik noktasındaki resmi trafik ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihlal yapan araçları durdurarak Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesti.  İhlal yaparken ekipleri fark eden bazı araçlar şeritlerine tekrar girse de trafik polislerinden kaçamadı. Denetimlerde 40 dakikalık sürede emniyet şeridi ihlali yapan 27 araca cezai işlem uygulandı. Araçlara toplam 27 bin 54 lira para cezası kesildi.

Ceza yazılan bir sürücü, "Emniyet şeridini kullanmaktan memur beyler ceza yazıyor şu an. Küçükyalı'ya dönecektim. Bir iki araba avantaj için refleks olarak giriyor insan. Daha dikkat edeceğim. Cezayı bilmiyorum indirimlisini ödemeye çalışacağım ama." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet şeridi ihlali yapan araçlar

-Sivil trafik ekiplerinin ihlal yapan araçların plakalarını anons etmesi

-Şerit ihlali yaparken polisleri fark eden bazı araçların tekrar kendi şeritlerine girmesi

-Sürücüler ile röp

-İhlal yapan otomobillerin durdurulması

-İhlal yapan taksilerin durdurulması

-İhlal yapan minibüslerin durdurulması

-Denetimlere katılan resmi trafik polisleri

-Trafik polislerinin sürücülerle konuşması

-Trafik polislerinin sürücülere ceza yazması

-Muhabir anons

-Genel ve detay


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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