Son Dakika Haberleri: Educaturk Fuarı'nda Açıköğretim Sistemine Büyük İlgi

Educaturk Fuarı'nda Açıköğretim Sistemine Büyük İlgi

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 7'den 70'e herkese öğrenim faaliyetlerini ulaştırmanın yanı sıra farklı platformlarda düzenlenen etkinliklerde de yer alarak sistemi öğrenci adaylarına tanıtmaya devam ediyor.

Educaturk Fuarı'nda Açıköğretim Sistemine Büyük İlgi, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 7'den 70'e herkese öğrenim faaliyetlerini ulaştırmanın yanı sıra farklı platformlarda düzenlenen etkinliklerde de yer alarak sistemi öğrenci adaylarına tanıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi programlarının tanıtımı için Educaturk Üniversite Tanıtım Fuarı'nda yer aldı. Düzenlenen fuara, Açıköğretim Sistemine dahil olmak isteyen adayların ilgisi yoğun oldu. Anadolu Üniversitesi şu anda Açıköğretim Sistemi aracılığıyla aktif ve pasif olmak üzere 3 milyonun üzerindeki öğrenciye öğrenim olanakları ulaştırmanın yanında ulusal ve uluslararası alanda da düzenlenen farklı etkinliklerle öğrencileri ve öğrenci adaylarıyla da bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Adaylar Açıköğretim Sistemiyle ilgili bilgilendirildi

Educaturk Üniversite Tanıtım Fuarı'nda öğrenci adayları, Açıköğretim Sistemi Ankara AÖF büro personeli tarafından İkinci Üniversite Programları, e-Sertifika Programları ve AKADEMA ile ilgili konularda bilgilendirilerek sorularına yanıt buldu. Anadolu Üniversitesinin örgün öğrenim veren fakültelerinin de katıldığı fuarda, Anadolu Üniversitesinin akademik ve sosyal faaliyet olanakları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrenci adayları açısından son derece verimli geçen fuarda, Açıköğretim Sisteminin 2019 yılı içerisinde üniversite tanıtım fuarları, kitap fuarları, tercih fuarları gibi çeşitli etkinliklere katılarak öğrenci adaylarıyla buluşacağı ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

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