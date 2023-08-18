EduNeta bir dershane değil

Öğrencilerin potansiyellerini en u¨ste taşır.

Biz öğrencilerimizi karakterlerine uygun en iyi liselere yerleştiriyoruz .

Öğrencilerimize dengeli bir yaşam tarzı ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırıyoruz.

Bizden liseye giden çocuklarımızın hepsi en başarılılar arasında yer alır.

EduNeta öğrencileri Du¨nya vatandaşı olmanın ne demek olduğunu anlıyor ve hedeflerini yu¨kseltiyor.

EduNeta söylediklerini gerçekleştirmekle bilinir .

Gelişmiş u¨lkelerin sistemini temel alarak .zgu¨n bir eğitim sistemi yaratan ve öğrencilerinin du¨nya vatandaşı olmasını hedefleyen

kurucu Fatma Yenilmez ile Eduneta'yı konuştuk.

1. EduNeta 15 yıllık bir geçmişe sahip butik bir kurum. Kabul ettiğiniz öğrenci sayısı da oldukça sınırlı…

Evet, kendimize ait bir sistemimiz var. Her çocuğumuzla yakından ilgileniyor, ailelerle sıkı bir iletişim kuruyoruz. Bu sistemin doğru çalışması için maalesef belli sayıda çocuğumuzu kabul edebiliyoruz.

2. Eğitim sisteminiz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle belirtmem gerekir ki biz dershane ya da özel öğretmen merkezi değiliz. Amacımız, çocuklarımızı potansiyellerinin en üstüne taşımak ve ileri eğitim hayatlarında kullanacakları bilgi ve becerileri kazandırmak. LGS gibi sınavlar tabii ki çok önemli. Çocuklarımızın nasıl bir geleceği olacağı lisede çizilmeye başlanıyor. Gittiğiniz lisenin kültürü de bu anlamda çok önemli. Ancak sınavlarda şans faktörü de büyük yer kaplar ve burada iki senaryo ortaya çıkar:

Birincisi çocuğumuz gerekli kazanımlara sahip olmadan iyi bir liseyi kazanmışsa orada kaybolacak ve hak ettiği geleceği kuramayacaktır.

İkincisi çocuğumuz gerekli kazanımlara sahipse nereyi kazanırsa kazansın o lisenin en tepesinde olacak ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir gelecek kuracaktır kendisine.

İşte biz tam bu noktadayız: Çocuklarımızı hem nitelikli liselere yerleştirmeyi hedefliyor hem de lisede en üst noktada olmaları için gerekli altyapıyı kuruyoruz.

3. Altyapı derken neyi kastediyorsunuz?

Öncelikle çocuklarımız çalışmayı bilmiyor. Hemen hepsi test çocuğu. Biz çocuklarımıza ders çalışmayı, süreyi verimli kullanmayı, program yapmayı öğretiyoruz. Çoğu öğrencinin liseye gittiğinde başarısının düşmesinin ana nedeni budur.

Disiplinli olmayı; hayatlarını ders, sosyal hayat, spor, sanat gibi bölümlere ayırmayı bilmeleri lazım.

Lisede araştırma yapmayı, rapor yazmayı bilmelisiniz. Okuduğunuzu anlamalı, analiz ve çıkarım yapabilmelisiniz.

Çocuklarımız vizyon sahibi olmalı, ileriyi görmeli, gelişime açık olmalıdır. Eleştirel düşünebilmeli, düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir.

EduNeta olarak çocuklarımıza tüm bu becerileri biz kazandırıyoruz. Öğrenci sayımızın düşük olmasının bir nedeni de bu.

4. Elde ettiğiniz sonuçları nasıl değerlendirirsiniz?

Sınav açısından bakarsak biz çocuğumuzu sadece bir liseye yerleştirmeye çalışmıyoruz, karakterine uygun olan en iyi liseye yerleştirmeye çalışıyoruz. Koşullara bağlı olarak burs almalarını hedefliyoruz. Bu anlamda tüm çocuklarımız hedeflediğimiz okullara yerleşiyor.

Biz burada öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla aile gibiyiz. Bu yüzden çocuklarımız ve aileleri ile ileri eğitim hayatları boyunca da iletişim hâlinde oluyoruz. Hem ihtiyaç duyduklarında onların yanlarında oluyoruz hem de onlardan geri bildirimler alarak sistemimizi sürekli güncel tutuyoruz.

En mutlu olduğumuz ve gurur duyduğumuz şey, sistemimizin çalıştığını görmek. Bizden liseye giden çocuklarımızın hemen hemen hepsi en başarılılar arasında yer alıyor.

5. LGS çocuklar ve veliler üzerinde büyük bir stres yaratıyor. Bu süreç EduNeta'da nasıl geçiyor?

Çocuklarımızın yaşadıkları psikoloji ile velilerin yaşadığı psikoloji bambaşka. Bu yüzden birbirlerini anlamaları ve çatışma yaşamamaları önemli. Biz bu iki alanda tampon bölgeyiz diyebilirim.

Çoğu veli ve çocuk LGS'nin ne olduğunu ve nasıl kapılar açacağını bilmiyor. Hedeflerinden bahsettiklerinde dünyadaki eğitim fırsatları açısından küçük hayaller olduğunu görüyoruz.

Burada eğitim almaya başladıklarında ise başarıya bakış açıları değişiyor. Dünya vatandaşı olmanın ne demek olduğunu anlıyor ve hedeflerini yükseltiyorlar. Bilmedikleri kapıları açıyorlar.

LGS zorlu bir süreç evet ama iyi rehberiniz varsa ve emek vermeye, öğrenmeye istekliyseniz başarı gösterebileceğiniz bir sınav.

6. Sınırlı sayıda öğrenci aldığınız için bazı seçim kriterleriniz olması zorunlu. Görüşmelerde neye dikkat ediyorsunuz?

Biz başarılı öğrencileri seçelim, onlar üzerinden de kendimize sahte mutluluklar yaratalım gibi bir anlayışa sahip değiliz. Zaten bizimle beraber çalışan çocuklarımız başarılı oluyor.

Bizim için istek, emek vermek, söylediklerimizin uygulanması çok önemli. Geçmişte çok başarısız başlayan çocuğumuz oldu. Hatta aileler LGS'yi hayal olarak gördüğü için sadece altyapı oluşturmamızı istemişti. Ancak bu çocuklar söylediğim özelliklere sahip olduğu için üst nitelikli liselere girmeyi başardılar.

Öğretmenlerimiz gece gündüz demeden çocuklarımıza destek oluyor, dolayısıyla biz de emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu yüzden emek vermeyen, isteksiz çocuklarla ve ekip çalışmasına uymayan veliler ile yollarımızı ya ayırıyor ya da hiç çalışmıyoruz.

EduNeta'nın prensipleri nettir ve disiplinli bir kurumdur. Tabii disiplin ile baskıyı birbirine karıştırmamak gerek.

Zamanımız değerli, emeğimizi kıymet bilen çocuklarımıza ve ailelere vermek istiyoruz. Biz söylediklerimizi gerçekleştirmekle biliniriz, bunu engelleyen faktörleri de mutlaka çözeriz.