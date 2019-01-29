Eduok, Bb Erzurumspor ile 2.5 Yıllığına Anlaştı
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa forması giyen hücum oyuncusu Samuel Eduok'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Kasımpaşa
forması giyen hücum oyuncusu Samuel Eduok'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Erzurum ekibi, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli
'nin kadro planlamasında yer almayan golcü oyuncuyu 400 bin Euro + KDV karşılığında renklerine bağladı. Nijeryalı futbolcu yarın Erzurum'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 2.5 yıllığına BB Erzurumspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Eduok, bu sezonun kalan bölümünde 275 bin Euro, diğer iki sezonda ise 500 bin Euro ücret alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:07 Kaynak: DHA
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