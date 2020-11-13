Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova ve Faith Ringgold'un Eserleri Vans X MoMA Koleksiyonunun İkinci Adımında
13.11.2020 01:04
Eylül ayındaki ilk işbirliğinin ardından, MoMA (Modern Sanat Müzesi) ve orijinal aksiyon sporları markası ve yaratıcı ifadenin savunucusu Vans, ikinci bir ayakkabı ve giyim koleksiyonunu hayata geçirdi. Koleksiyonun ikinci bölümü Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova ve Faith Ringgold'un etkileyici sanat eserlerinden ilham alınarak tasarlandı. Dünyaca ünlü sanatçıların çeşitli çalışmaları, Vans'in klasik ayakkabı ve giyim stillerinde özenle sergilenecek.
Vans Küresel Ayakkabı Tasarım Başkanı Angie Dita, "MoMA ile işbirliğimiz, eserler ve ayakkabı modelleri arasında gerçek bir bağlantı sağlamak için hem işleri hem de ayakkabıları seçerken birlikte çalışmayı içeren gerçek bir ortaklıktır" dedi. "Faith Ringgold, ayrıntıları anlatıya uyarlamak için hem Vans dizayn ekipleri hem de MoMA ekibiyle yakın bir şekilde çalıştı."
Norveçli bir ressam Edvard Munch dünyaca ünlü eseri "Çığlık 1895" Vans X MoMA koleksiyonunda yerini alıyor. "Doğanın sonsuz çığlığını" ve endişeyi yansıtan eserin tekrarlı baskı bir versiyonu, Vans Era'nın kanvas panellerinin her birinde, Old Skool sırt çantasında, kısa kollu tişört ve kapüşonlu üstte yeniden hayat buluyor.
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