Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova ve Faith Ringgold'un Eserleri Vans X MoMA Koleksiyonunun İkinci Adımında

Vans Küresel Ayakkabı Tasarım Başkanı Angie Dita, "MoMA ile işbirliğimiz, eserler ve ayakkabı modelleri arasında gerçek bir bağlantı sağlamak için hem işleri hem de ayakkabıları seçerken birlikte çalışmayı içeren gerçek bir ortaklıktır" dedi. "Faith Ringgold, ayrıntıları anlatıya uyarlamak için hem Vans dizayn ekipleri hem de MoMA ekibiyle yakın bir şekilde çalıştı."





Norveçli bir ressam Edvard Munch dünyaca ünlü eseri "Çığlık 1895" Vans X MoMA koleksiyonunda yerini alıyor. "Doğanın sonsuz çığlığını" ve endişeyi yansıtan eserin tekrarlı baskı bir versiyonu, Vans Era'nın kanvas panellerinin her birinde, Old Skool sırt çantasında, kısa kollu tişört ve kapüşonlu üstte yeniden hayat buluyor.