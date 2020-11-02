Edward Snowden: ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casus ve eşi Rusya vatandaşlığına başvurdu - Son Dakika
BBC

Edward Snowden: ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casus ve eşi Rusya vatandaşlığına başvurdu

02.11.2020 13:52
Edward Snowden: ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casus ve eşi Rusya vatandaşlığına başvurdu, System.String[]

ABD'nin gizli dinleme ve izleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları kamuoyuna sızdıran eski güvenlik uzmanı Edward Snowden, eşi Lindsay ile birlikte Rusya vatandaşlığına başvurduklarını açıkladı.

ABD'nin gizli dinleme ve izleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları kamuoyuna sızdıran eski güvenlik uzmanı Edward Snowden, eşi Lindsay ile birlikte Rusya vatandaşlığına başvurduklarını açıkladı.

Eşi hamile olan Snowden Twitter'dan yaptığı açıklamada "Anne ve babalarımızla yıllardır ayrı yaşadıktan sonra, ben ve eşim oğlumuzdan ayrı düşmek istemiyoruz. Bu yüzden bu salgınlar ve sınır kapatmaları döneminde ABD-Rusya çifte vatandaşlığı için başvuruyoruz" dedi.

ABD yasaları vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanıyor.

37 yaşındaki Snowden istihbarat servislerinin milyonlarca Amerikan vatandaşı ve yabancıyı gizlice nasıl dinlediğine ilişkin belgeleri sızdırdığı 2013 yılından bu yana Rusya'da yaşıyor.

Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) için de çalışan Snowden, 2013 yılında, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) bağlı olarak çalışırken, Amerikan istihbaratının telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği ve Avrupa hükümetlerine yönelik dinleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntılı gizli belgeleri kopyalayıp sızdırmış, yargılanacağı endişesiyle kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

Snowden etik kaygıların kendisini buna zorladığını söylemiş ve İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine verdiği bir mülakatta "Böyle şeyler yapan bir toplumda yaşamak istemiyorum" diye konuşmuştu.

Snowden'ın Rusya'daki avukatı Anatoli Kuçerena geçen ay eski istihbaratçıya Rusya'nın süresiz oturum izni verildiğini açıklamıştı.

Kuçerena, o sırada eski Amerikalı istihbaratçının Rusya vatandaşlığına başvurmayı şimdilik düşünmediğini de söylemişti.

7 yıldır yaşadığı Rusya'da çok öne çıkmayan Snowden zaman zaman Rusya hükümetini de sosyal medya hesabı üzerinden eleştirmiş, geçen yıl ise, adil yargılama garantisi verilirse halen vatandaşı olduğu ABD'ye geri dönmeyi istediğini açıklamıştı.





Edward Snowden kimdir?

Daha önce CIA ve Dell şirketleri için çalışan 1983 doğumlu güvenlik uzmanı Edward Snowden, NSA'ye bağlı bir taşeron şirket olan Booz Allen Hamilton tarafından işe alındı.

Snowden bir süre sonra kendisinin de katıldığı dinleme ve izleme programlarının etik olarak kabul edilemez olduğunu düşündüğünü ve bunu iç kanallardan tartışmaya çalıştığını ancak itirazlarının dikkate alınmadığını anlatmıştı.

Sonunda 2013 yılının Mayıs ayında Snowden Hawaii'de, çalışmakta olduğu NSA işini bıraktı ve Hong Kong'a geçti.

Haziran ayında ise kopyalamış olduğu binlerce gizli NSA belgesini Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleriyle paylaştı.

Bu istihbarat belgelerinin haberleştirilmesiyle dünyanın gündemine oturan Snowden'ın sızdırdığı bir kısım belge de daha sonra Alman Der Spiegel dergisi ve Amerikan New York Times gazeteleri de dahil başka medyalarda haber oldu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın derhal Haziran ayında hükümete ait belgeleri çalmak ve casusluk suçlamalarıyla dava açtığı Snowden'ın pasaportu da iptal edildi. Eski istihbaratçı iki gün sonra Hong Kong'dan Moskova'ya geçti ve o tarihten bu yana kendisine sığınma hakkı veren Rusya'da yaşıyor.

Snowden, 2019 yılında otobiyografisi Permanent Record'u (Kalıcı Belge) yayınladı.

Amerikan Adalet Bakanlığı yayınlandığı gün Snowden aleyhine kitapla ilgili iki suçlamayla daha dava açtı.

Edward Snowden: ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casus ve eşi Rusya vatandaşlığına başvurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Edward Snowden, Twitter, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Edward Snowden: ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casus ve eşi Rusya vatandaşlığına başvurdu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum         
13:30
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı         
12:29
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum         
10:25
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 14:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edward Snowden: ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casus ve eşi Rusya vatandaşlığına başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei